Claude. Son nom évoquerait celui de grands noms de la chanson française et pourtant, cette musique ça vous laisse un drôle de goût acide. Le goût des longues nuits de danse en solitaire, du bruit de la ville et d'un besoin de lâcher prise. Des synthés corrosifs et de ces couplets caustiques et lucides qui masquent mal la sensibilité d'une nouvelle voix qu'on entend une fois et qu'on n'oubliera plus. À 24 ans, Claude est l’exemple parfait d’une génération désenchantée et anxieuse, mais qui danse.