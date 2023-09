Il Cinzella Festival quest'anno torna nel mese di luglio nei giorni 15,16 e 17 sempre nelle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA) con una line-up energica che lo lancia definitivamente come unico vero Festival rock della Puglia. Quest'anno la line up è così composta : 15/7 FAST ANIMALS & SLOW KIDS - 16/7 ZEN CIRCUS ospite speciale MOTTA - 17/7 IDLES

