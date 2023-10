Cinéma sur le Toit x So Film x Global System

Cet été, le Bar à Bulles et So Film emmènent le public explorer les scènes cinématographiques des interstices; celles qui racontent les marges, les niches, les résistances, les espoirs, avec rythme et mouvement. Cinéma sur le Toit embarque les spectateur·rice·s, et présente comme depuis 5 ans, une sélection de films comptant 50% de réalisatrices et 50% de réalisateurs.

Global System - du 30 juin au 30 août 2023 - La Machine du Moulin Rouge & Le Bar à Bulles

Nous ouvrons les réservations séance par séance, chaque jeudi midi précédant la séance. Découvrez le programme complet sur notre site internet.