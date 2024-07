Ciné plein air 2024

Cet été, Blonde Venus, l'IBOAT et l'association Trafic sont heureux de vous proposer à nouveau les séances de cinéma en plein air en collaboration avec le cinéma Utopia. Pour cette nouvelle saison, les séances de ciné en plein air vont être de véritables rendez-vous culturels à ne pas manquer. Pour ponctuer ces séances, des intervenant•es et associations seront mobilisé•es pour vous présenter la thématique de la soirée et échanger avec vous au sujet du film projeté. Vous retrouverez une programmation riche et variée afin de satisfaire un maximum de monde des plus petit•es au plus grand•es. Les séances se dérouleront tous les mercredis soir et un jeudi (exceptionnelement) en juillet, août et septembre avec sur place de quoi grignoter (des persillades et autres), de quoi se rafraîchir directement installé•es sur vos transtats, le tout en profitant de la douceur estivale.