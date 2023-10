Ciné Plein Air 2023

Cet été, l’IBOAT & Blonde Venus sont heureux de reprendre les séances de cinéma en plein air en collaboration, pour la première fois, avec le cinéma Utopia. Une programmation riche et variée accompagnée de présentations et d’échanges grâce aux interventions de Maestra, Le Gospel, Cinéma Retrouvé ou encore Les Hypermondes...C’est tous les mercredis soirs du 5 juillet au 6 septembre 2023* avec sur place de quoi profiter de la douceur estivale, en écoutant de la musique, en buvant un verre et grignotant des persillades avant de rejoindre vos transats pour la séance sous le ciel étoilé du bassin à flots.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.