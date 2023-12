CAPC + IBOAT: DEUX NUITS AU MUSÉE.

Après la participation active de l’IBOAT à la programmation musicale des célébrations artistiques et festives des 50 ans du CAPC en septembre dernier, les deux structures culturelles s’acoquinent de nouveau les 2 et 3 février prochains à l’occasion de deux nuits électroniques au musée.

De 18H à 02H, artistes se succèderont entre performances live sur un plateau à 360° et DJ sets sur la mainstage, dans la grande et imposante nef du CAPC, dénudée de toute installation artistique, laissant place à la noblesse de la bâtisse.

Propositions culinaires, bars en intérieur et en extérieur, scénographie pensée comme des ambiances ultra-immersives et programmation éclectique : le vendredi, esthétiques sombres et ensorcelantes ; le samedi, plateau artistique jubilatoire et énergie survoltée.