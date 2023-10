Le plus grand évènement techno de plein-air toulousain revient pour sa 3e édition ! Plus de 7000 festivaliers qui se réuniront à nouveau pour danser dans le cadre bucolique du Parc de la Mounède, entre château rénové et pins centenaires. Après le succès de la 2e édition, le Bricks refait le plein de headliners internationaux et de talents locaux. L'immanquable toulousain pour lancer ton été !