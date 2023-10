Bordeaux Swing prend le contrôle du bal monté les vendredi 28 et samedi 29 octobre pour des soirées organisées dans le cadre du Bordeaux Swing Week-End (première édition). Au programme : des orchestres qui en jettent, des compétitions et des démonstrations qui vont vous en mettre plein les yeux.

