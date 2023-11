BOOMing Contemporary Art Show torna dal 1 al 4 febbraio, durante Art City Bologna, per riportare un’istantanea del presente, con uno sguardo ancora più ampio sull’ultima generazione, sulle donne, sui ragazzi in protesta contro l’emergenza ambientale. Le quattro sezioni tematiche rinnovate si sintonizzano su ciò che emerge con la forza delle idee e rinnova il settore dell’arte.

