BOOMIN Fest est l'event dédié au rap à Rennes et Nantes. Le temps d’une soirée, les têtes d’affiches du moment croisent les rookies en devenir et offrent une vitrine à la diversité de la scène rap actuelle. Une belle occasion de célébrer l’esprit populaire et fédérateur de ce style musical dans des lieux favorables aux grands rassemblements.

Toutes les informations: www.boomin-fest.fr