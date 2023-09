Bonobo revient en 2022 en tournée et passera par LE CENTQUATRE les 28 & 29 avril. Il annonce également un nouvel album « Fragments » sorti le 14 janvier 2022 (Ninja Tune). « Fragments » est le disque le plus intense émotionnellement qu'il - alias Simon Green - ait jamais eu à faire. Ses sons électroniques sont plus puissamment hypnotiques, la beauté des instruments acoustiques est réalisée de manière encore plus exquise, les deux sont plus intimement liés. Ses structures sont à la fois pleines de tension et de libération, à une échelle intime et élémentaire. Green réussit à toucher les émotions les plus délicates et les plus fugaces mais aussi les terreurs existentielles et une célébration sans vergogne de la vie face à la peur et à l'incertitude. « Fragment » est un album ancré dans notre époque.