Le retour du groupe indie-pop BLOW cette année a été marqué par trois singles exaltants "Full Delight", "One Life" et "Shake The Disease" feat. Anna Majidson (HAUTE).

Dévoilant un peu plus l’album, intitulé également "Shake The Disease" et prévu pour début 2022, le trio a sorti il y a peu le single "Meguro", accompagné d’un clip sublime signé du réalisateur Lokmane.

BLOW fera donc son grand retour sur scène le 14 janvier prochain à la Maroquinerie pour une date exceptionnelle !