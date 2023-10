Supersonic's BLOCK PARTY festival Parisian festival digging the finest alternative music Les 17, 18, 19 Mai, le Supersonic va transformer les rues qui l’entourent en festival à l’anglo-saxonne dans un esprit proche de ceux du SXSW à Austin ou du Great Escape à Brighton. Les festivalier.es pourront profiter du printemps pour déambuler entre la salle du Supersonic, le disquaire Supersonic Records mais aussi le Café de la Presse et La Seine Café qui bénéficient d’un emplacement idéal au bord du Port de l’Arsenal. Cette Block Party vise autant à révéler les groupes cultes de demain qu’à célébrer la vitalité de la scène rock indie actuelle dans toutes ses variantes !

