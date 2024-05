BLOC Fest ritorna, dal 9 all'11 agosto 2024, in Cilento. Sonorità groove, funk, afrobeat, racconti del territorio e tradizioni locali, vi accompagneranno alla scoperta del meraviglioso borgo di Tortorella e del suggestivo anfiteatro MUN – Museo dell'Uomo e della Natura. Immersi in una antica cava, assisterete alle performance di nomi internazionali e nuovi emergenti che cavalcheranno il palco affacciato sull'incantevole Golfo di Policastro. Lasciatevi catturare da un'esperienza che prenderà vita solo per tre giorni alla ricerca dell'amore per la musica e il territorio, tra luci ed ombre.