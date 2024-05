La 3ème édition printanière du BEW revient les 15, 16, 17, 18 et 19 mai 2024 avec de nouvelles étapes pour un marathon digne des plus grands. Après un premier pas vers une diversification musicale lors de l’édition Winter et l’intégration des collectifs Fugitiv’ et Marée Basse, nous poursuivons notre démarche en souhaitant la bienvenue à 2 nouveaux acteurs locaux : Amour Social Club et Vice City. 9️⃣ collectifs house et techno à ce jour réunis pour transformer Bordeaux en arène festive. Au programme : 1 marathon électronique, 5 jours de fêtes et d’échanges, 5 lieux, 10 événements festifs, 2 rassemblements informatifs, 1 seule ville: Bordeaux.