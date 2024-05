Be Alternative Festival - Visita alla Riserva & Concerti tra i Giganti

🎵 Concerti

🔹 CRYING DAY CARE CHOIR (Indie Folk from Sweden)

🔹 MICHELE NUNNARI (Concerto di Gong e Suoni Ancestrali)

Domenica 7 Luglio vi aspetta l'imperdibile appuntamento della Rassegna UNSACCOBELLO firmata Be Alternative Festival in #Sila. L'evento unirà musica e natura e si terrà all'interno della meravigliosa Riserva FAI dei Giganti della Sila in loc. Fallistro Croce di Magara, bosco monumentale dove si conservano alberi alti 45 metri, dal tronco largo 2 metri e dall’età straordinaria di 350 anni.