BAO MUSIC FESTIVAL - A Community of Sound and Nature è il Festival promosso da Associazione Lampedée che intende valorizzare il rapporto tra Musica e Natura. Organizzato nelle aree verdi della provincia e della città di Brescia, concerti, dj set, performance, escursioni e workshop saranno l'occasione per vivere il territorio attraverso nuove prospettive. Dal 5 al 4 luglio, in Valle Trompia, Franciacorta e Brescia, la proposta di BAO MUSIC FESTIVAL permetterà di vivere la Natura attraverso i suoni sperimentali del panorama artistico-musicale nazionale e internazionale.