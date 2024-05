C’est au coeur du 5ème arrondissement de Paris, que la marque Encré. et son équipe ont le plaisir de vous convier à la cinquième édition de l'ARTFEST, qui se tiendra les 06 et 07 avril prochains à Césure. Au programme, 80 tatoueurs(euses) français(es) et internationaux qui tatoueront des flashs sur les deux jours du festival.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.