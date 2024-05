Una rotta ideale che unisce le isole dei grandi vini bianchi nell’alessandrino, in due weekend diffusi sul territorio di Gavi e Tortona. Annunciati i primi nomi in line up: Dardust (solo piano), Donato Dozzy, James Holden (live), Emma-Jean Thackray, Marta Tenaglia, Raffaele Costantino, Rosa Calix, JZ:RF Selectors, Komorebi, Moore & Lover, Reparto Vinile.