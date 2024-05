Apolide Festival 2024

APOLIDE è un festival che si svolge dal 21 al 23 giugno ad Ivrea, con concerti, spettacoli di circo contemporaneo, performance, dj set e attività sempre nuove, tutte da scoprire.

Da oltre vent’anni lavoriamo per creare un evento dinamico e coinvolgente, ispirato ai festival europei, le cui radici ed influenze sono profondamente legate al territorio. Tre giorni per evadere dalla routine quotidiana ed immergersi in un’esperienza culturale a tutto tondo nel cuore del Canavese, tra bellezze storiche e naturali.