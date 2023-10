Quatrième week-end d’Amour sur Seine et pas des moindres puisqu’on accueille les copains qui nous suivent depuis le début sur ce rendez-vous estival : les Cracki Records. Comme d’habitude, ils vont remplir le boat d’une selecta house et de leur vibe légendaire pour une fête lumineuse.

Upcoming events

There aren’t any events coming up on DICE.