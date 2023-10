Amour sur Seine revient pour son premier week-end avec une selecta house, disco et worldwide avec le grand Mr Mendel, le duo Quasar & Sorun, la vibe house-tech de Mel C, l’énergie du Kwaito de Sandy B en live, les bounces de Serious A, Dj Luv You, Vitamine C ou encore Saint Misère sans oublier le global grooves de Nightchou et du collectif Flirt ! Dimanche, on fête les 10 ans de Walk In Paris entre corner de sape, battle de danse, du live, des dj sets et des bougies !