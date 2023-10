Les 16 et 17 juin, le rappeur et foodie américain Action Bronson donnera le top départ du Wanderlust Street Food avec deux showcases inédits. Riche de ses nombreuses rencontres avec les plus grands noms de la scène hip-hop US, de Larry June à A$AP Rocky, en passant par Mac Miller et Rick Ross, le célèbre touche-à-tout viendra performer ses classiques sur la scène du Wanderlust pour un aller-retour Paris-New-York digne de ce nom.