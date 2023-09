18/09, 19/09 RYTHMÒS - VIDEO SOUND ART FESTIVAL XI EDIZIONE

All'interno delle architetture del Museo Civico di Storia Naturale e del Planetario di Milano, Video Sound Art Festival presenta la sua XI edizione con un'installazione e un ciclo di performance, per esplorare nuove dimensioni ritmiche, tra cieli di stelle artificiali e fossili di remote ere geologiche. Il 18 e il 19 Settembre è in programma al Planetario la performance musicale "L'occhio e i pianeti", in collaborazione con Le Cannibale. Uno spettacolo dedicato ad arte, musica ed astronomia del musicista Luca Maria Baldini, drammaturgia a cura del team curatoriale di Video Sound Art - Laura Lamonea, Thomas Ba e Davide Francalanci -, regia di Tommaso Santagostino, con la partecipazione straordinaria dell'astrofisico Fabio Peri. Acquistando il biglietto della performance musicale, potrai visitare anche le installazioni e le altre performance in programma negli stessi giorni al Museo Civico di Storia Naturale di Milano. 18 - 19 SETTEMBRE Ore 19:30 - 21:00 - 22.30