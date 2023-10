Theo Juice ou Juice, rappeur francophone aux multiples facettes, a pour seul leitmotiv de faire la musique qu'il aime et qui sort de son coeur. Des sonorités et influences éclectiques qui viennent de partout et de toutes les époques, Theo Juice raconte le soleil comme la pluie, avec flegme ou avec de l’énergie, mais toujours avec la même passion.