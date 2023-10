Simony, c’est un flow rapide, ciselé et percutant, une voix grave et puissante dont la noirceur et la précision révèlent un cocktail explosif. Un uppercut influencé par « l’âge d’or » du rap français servi par des prods électro, organiques et tranchantes. Un rap hybride donc, mais aussi une force des textes, ceux d’une jeunesse déterminée à se dépasser. Le tout est cinématographique, puissant et énergique, comme ce jeune artiste de 23 ans à la gueule d’ange mais à la fureur incendiaire. En l’espace d’un an, Simony se fait notamment remarquer par des freestyles sur 1minute2rap, de véritables performances plébiscitées par une communauté qui en demande encore plus. Il leur répond avec 4 clips publiés sur YouTube, qui cumulent déjà plus d’un million de vues. Simony s’impose comme l’une des révélations du rap français, le fer de lance d’une génération audacieuse et engagée, qui compte bien faire bouger les têtes et déchainer les foules.