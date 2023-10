Poncelam es una cantante, productora y compositora catalana de 18 años procedente del Prat de Llobregat (Barcelona). Bajo fuertes influencias del R&B, la música urbana, el jazz y envuelta de la pasión por la música de su padre Ángel Poncela, componente del mítico grupo español Formula V, empieza con 16 años su proyecto artístico Poncelam lanzando canciones como Rosas de Papel y Olvidarte, presentándose a diferentes eventos y concursos de cante en los cuales destaca y capta la atención de fans fuera de su pequeña burbuja, siendo una de las grandes promesas de la música urbana española. Poncelam is an 18-year-old Catalan singer, producer and composer from Prat de Llobregat. Under strong influences of R&B, urban music, jazz and surrounded by the passion for music of her father Ángel Poncela, member of the mythical Spanish group Formula V, she began her artistic project Poncelam at the age of 16, releasing songs like Rosas de Papel and Olvidarte, performing at different events and singing competitions in which she stands out and captures the attention of fans outside her little bubble, being one of the great promises of Spanish urban music.