Mennie's style has its roots in primordial house (thanks to his passion for vintage equipment) but is also crossed by Detroit techno influences. After being named by DjMag magazine as one of the most representative emerging Italian house music producers, Mennie began to gain recognition from other industry publications such as Faze Mag, Mixmag and DeepHouse Amsterdam. From there, numerous releases followed on major record labels such as Poker Flat, Desolat, Exploited and Housewax. Lo stile di Mennie affonda le sue radici nell’house primordiale (complice la sua passione per le attrezzature vintage) ma è attraversato anche da influenze targate Detroit techno. Dopo esser stato nominato dalla rivista DjMag come uno dei produttori italiani di musica house emergenti più rappresentativi, Mennie ha iniziato ad ottenere riconoscimenti da altre testate del settore come Faze Mag, Mixmag e DeepHouse Amsterdam. Da lì sono seguite numerose release su etichette discografiche importanti come Poker Flat, Desolat, Exploited e Housewax.