Es una jam que lleva activa 5 años formada en Madrid por el bateria Nino Bagnoli (Funambulista y Coti) , Carlos Bueno (bajista en Dani Martin, Agoney, Hens, etc) Juanpa Mejía (guitarrista en Cali y el Dandee) y Jose Montenegro (teclista en Cali y el Dandee). Dirigida por la inconfundible Xiluva Tomas a la voz. Donde su repertorio está basado en el pop urbano y clásicos funkeros de la escena actual (desde Bruno Mars, Destinys Child, Ariana Grande a Stevie Wonder, Cristina Aguilera, Rihanna, The Weekend, etc).