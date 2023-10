Francesco Farfa's career began in the 1980s and immediately received positive feedback from the public and professionals thanks to a style expertly mixed between funk, disco and proto-house sounds. His skill on the console and in the studio soon made him one of the most famous Italian DJs abroad, allowing him to perform in some of the most prestigious nightclubs and festivals in the world. Farfa's music has been labeled over the years from psychedelic techno to cyber-trance, but it is impossible to truly define it. After a period of reflection and search for new inspirations, in recent years Francesco Farfa has returned to his place: deep in the underground, playing challenging and unpredictable sets of refined and elegant house, techno and minimal. La carriera di Francesco Farfa inizia negli anni ’80 e ottiene fin da subito riscontri positivi dal pubblico e dagli addetti ai lavori grazie a uno stile sapientemente miscelato fra suoni funk, disco e proto-house. La sua abilità in consolle e in studio lo fanno diventare presto uno dei DJ italiani più famosi all’estero, permettendogli di esibirsi in alcuni dei più prestigiosi locali notturni e festival mondiali. La musica di Farfa è stata etichettata negli anni dalla techno psichedelica fino ad arrivare alla cyber-trance, ma è impossibile definirla veramente. Dopo un periodo di riflessione e di ricerca di nuove ispirazioni, negli ultimi anni Francesco Farfa è tornato al suo posto: nel profondo dell'underground, suonando set impegnativi e imprevedibili di house raffinata ed elegante, techno e minimal.