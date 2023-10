Felower est un jeune songwriter, producteur et réalisateur originaire de Saint-Etienne et résidant actuellement à Paris. Il a développé une identité sonore dans le sillon d'artistes tels que Caribou, Porter Robinson ou Fred Again.. Alliant une pop solaire à des sons électroniques puissants, il crée au fil des sorties, un monde intriguant qui mêle la musique et la réalisation. Chaque visuel éclaire une facette différente de cet univers. --- Felower is a young French songwriter, producer and director currently living in Paris. He has cultivated his sonic identity listening to artists like Caribou, Porter Robinson or Fred Again.. Combining solar pop melodies with powerful electronic sounds, he has been meticulously crafting an exciting world around his releases by creating his own visuals and characters for every song.