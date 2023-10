"He began his career as a DJ in 2009 under the guidance of FRAGOLA, a leading organization in event management which, in addition to transmitting to him the know-how necessary for the creation of successful parties and to emerge in the world of nightlife, led him to play in numerous Italian clubs. In the early years of his career he established himself as a resident of one of the most exclusive parties in Florence, Tropical Animals. From 2013 onwards he collected numerous appearances at Nobody's Perfect events and Sunflower parties, also acquiring a residency at the M/X party at Matis (Bologna). In his DJ sets David aims to entertain the public by accompanying them on a journey of experimentation and personal enrichment." "Avvia la carriera da Dj nel 2009 sotto la guida di FRAGOLA, organizzazione leader nella gestione di eventi che oltre a trasmettergli il know-how necessario per la creazione di party di successo e per emergere nel mondo della nightlife, lo porta a suonare in numerosi locali italiani. Nei primi anni della carriera si afferma come resident di uno dei party più esclusivi di Firenze, il Tropical Animals. Dal 2013 in poi colleziona numerose presenze negli eventi Nobody’s Perfect e nei party Sunflower, acquisendo anche una residenza al party M/X del Matis (Bologna). Nei suoi djset David punta a intrattenere il pubblico accompagnandolo in un viaggio di sperimentazione e arricchimento personale."