"Black Angus are a couple of DJs linked by a decades-long symbiotic relationship due to their great harmony both on the console and in their private lives. Their debut took place in 2009 under the aegis of Fragola, a leading organization in the events sector. The close collaboration with this clubbing world allows the couple to acquire an ever deeper wealth of experience and knowledge. For years they have been an unmissable presence in the seasonal programming of Tenax, as well as resident DJs of the famous Sunflower open-air party. Their sets are characterized by great harmonic versatility, but the many influences collected over the years from the more niche European realities have made them true groove lovers." "I Black Angus sono una coppia di dj legati da un rapporto simbiotico decennale dovuto alla grande sintonia sia in consolle che nella vita privata. I loro esordi avvengono nel 2009 sotto l’egida di Fragola, organizzazione leader nel settore degli eventi. La stretta collaborazione con questa realtà del mondo del clubbing permette alla coppia di acquisire un patrimonio di esperienze e conoscenze sempre più profondo. Da anni sono una presenza immancabile nella programmazione stagionale del Tenax, oltre che resident djs del celebre party open-air Sunflower. I loro set sono contraddistinti da grande versatilità armonica, ma le tante influenze raccolte negli anni in giro per le realtà europee più di nicchia li hanno resi dei veri e propri cultori del groove."