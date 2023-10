Alex Neri began his career at a very young age and with his works he has contributed in an influential way to the development of modern electronic dance music since the early 1990s. In the years of new wave, electro funk, garage-influenced house music, thanks to his unique "Italo Deep House" style productions he quickly became famous throughout Europe. Later came commercial success thanks to the albums with Planet Funk, but this did not distract him over the years from the visceral passion he reserved for club life, where he could best express his pure love for music. Alex Neri inizia la sua carriera in età giovanissima e coi suoi lavori contribuisce in maniera influente allo sviluppo della musica dance elettronica moderna sin dai primi anni '90. Negli anni della new wave, dell'electro funk, della musica house influenzata dal garage, grazie alle sue produzioni uniche in stile "Italo Deep House" diviene rapidamente famoso in tutta Europa. In seguito arriva il successo commerciale grazie agli album con i Planet Funk, ma questo non lo distoglie negli anni dalla passione viscerale che riserva alla vita da club, dove può esprimere al meglio il suo puro amore per la musica.